Nevşehir Belediyesi, Euroleage Final Four Heyecanına Ortak Oldu

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olarak da değerlendirilen Turkısh Airlines EuroLeague’ ‘de, yarı finalde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 76/67 yenme başarısı göstererek finale kalan Fenerbahçe Doğuş’un Real Madrid ile yapacağı final yine Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi Zeki Soyak Parkı’nda kurulan dev ekran ile basketbol severlere izlettirildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Fenerbahçe taraftarı gençlerle birlikte bir süre karşılaşmayı izledi.

Fenerbahçe taraftarı gençler, yarı finalin yanı sıra, final heyecanını da dev ekrandan izlettirilmesine imkan sağladığı için Nevşehir Belediye Başkanı Seçen’e teşekkür ettiler.