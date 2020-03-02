NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın geçtiğimiz günlerde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde gerçekleştirilen toplantıda Birliğin talebi doğrultusunda kurulacağını açıkladığı Nevşehir Belediyesi Esnaf Birimi çalışmalarına başladı.

Nevşehir Belediyesi ile şehirdeki çeşitli meslek kollarında faaliyet gösteren esnaflar arasında köprü vazifesi görecek birimin sorumluluğuna getirilen Özkan Ekmekçioğlu, Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette yeni kurulan Esnaf Birimi’nin yürüteceği çalışmalara ilişkin Pınarbaşı ile bilgi alış verişi yapan Ekmekçioğlu, Pınarbaşı ile çeşitli konulara ilişkin istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın şehirde istihdam oluşturan, Nevşehir’in kalkınmasına katkı sağlayan iş dünyasına ve onların görüşlerine büyük önem verdiğini belirterek, kurulan Esnaf Birimi sayesinde belediye ile esnaflar arasındaki diyaloğun daha da güçleneceğini kaydetti.

Ekmekçioğlu, önümüzdeki günlerde çeşitli meslek odası temsilcilerini de ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Nevşehir Belediyesi bünyesinde Birliğin talebini olumlu karşılayarak ‘Esnaf Biriminin’ kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Pınarbaşı ise, Nevşehirli esnaflara verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

Pınarbaşı, “Göreve geldiği ilk günden bu yana her zaman esnaflarımızın yanında olan belediye başkanımızla yapmış olduğumuz bu çalışma Türkiye’ye örnek oldu.” dedi.