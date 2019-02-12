Nevşehir Belediyesi ekipleri yol bakım ve tamir çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehrin farklı merkezlerindeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzun kış döneminde etkili olan yağışlarla birlikte kilitli parke taşı ile kaplanmış sokakların bozulan ve deforme olan bölümlerini tamir edilerek düzgün bir hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda yerinden oynayan kilit parke taşlarını da zemin iyileştirmesi yaparak yerlerine monte ederken ,kırılmış veya parçalanmış kilit parke taşlarını ise yenileriyle değiştirmek suretiyle yeniliyor.

Ekipler aynı bölgelerde ayrıca kilit parke taşı bakımlarına paralel olarak kaldırım tamiratlarını da gerçekleştiriyor.