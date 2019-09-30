Nevşehir Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kendisinin ve Nevşehir Belediyesi’nin ismini kullanarak, Nevşehir’deki dar gelirli kişilere yardım ve öğrencilere burs sağlamak amacıyla para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Bu gibi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak itibar etmemelerini belirten Arı, “Şahsım ve belediyemizin Nevşehir’deki dar gelirli kişiler ve öğrencilere yardım amacıyla para toplama yönünde bir talebi söz konusu değildir. Bu yöntemle para toplama gibi bir çalışmamız olamaz da. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olmalarını ve bu tür talepte bulunanları emniyet güçlerine bildirmeleri büyük bir önem arz etmektedir. Söz konusu ihbarlarla ilişkin olarak Nevşehir Belediyesi tarafından da gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.” dedi.