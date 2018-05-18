Nevşehir Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

Nevşehir’de, bazı işletme sahip ve yöneticilerini telefonla arayıp kendilerini Nevşehir Belediyesi bürokratları olarak tanıtıp, Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç kişilere yardım yapacaklarını beyan ederek para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bazı işletme sahip ve yöneticilerini arayan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, kendilerini Nevşehir Belediyesi bürokratları olarak tanıttıktan sonra, Ramazan ayı nedeniyle maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlara yardımında bulunacaklarını beyan edip , nakit para talebinde bulundukları şeklinde ihbarların alındığını belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı işletme sahipleri ve yöneticilerinin, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce telefonla aranmak suretiyle kendilerini Nevşehir Belediyesi bürokratları olarak tanıttıkları ve söz konusu kişilerden yardıma muhtaç kişilere maddi yardım topladıklarını beyanla para istendiği şeklinde ihbarlar alınmaktadır. Hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan Nevşehir Belediyesi bürokratlarının böyle bir talebi olmamıştır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür talepte bulunanlara itibar etmemesini ve en yakın emniyet güçlerine durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. Söz konusu ihbarlarla ilişkin olarak Nevşehir Belediyesi tarafından gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2018, 16:24