Nevşehir Belediyesi Çocuk ve Uçurtma Şenliği düzenleyecek

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek Çocuk ve Uçurtma Şenliği 12 Ağustos 2018 Pazar Günü, 3 no’u çim sahada gerçekleştirilecek.

Çocukların gönüllerince eğlenmesinin amaçlandığı Çocuk ve Uçurtma Şenliğinde, çocuklar gökyüzünü uçurtmalarla donatacak. Çocuklara ücretsiz uçurtmaların dağıtılacağı şenlikte Rodeo, Tırmanma Duvarı, Sumo Güreşi, Bunge Run, Canlı Langırt, Elastik Basket, Basketbol, Şut Becerisi, Kuleli Oyun, Timsah Oyun, Gladyatör ve Dart oyun parkurları oluşturulacak.

Şenliğe katılacak çocuklara ve ailelerine Pamuk şekeri, Patlamış Mısır, Macun, Bardak Mısır, Çay ve Dondurma ikramlarında bulunulacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, çocuklara aileleriyle birlikte Nevşehir Belediyesi’nin Kurban bayramı öncesinde bir bayram hediyesi niteliği de taşıyacak Çocuk ve Uçurtma Şenliği ile ilgili çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Seçen, tüm Nevşehirli aileleri çocuklarıyla birlikte 12 Ağustos 2018 Pazar günü saat 15.00’ de Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü yanındaki 3 No’lu çim sahaya davet etti.