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Nevşehir Belediyesi Çocuk Filmleri Kuşağı Devam Ediyor
Nevşehir Belediyesi Çocuk Filmleri Kuşağı’nda çocuklar, bu hafta sonu “Sagu Pagu” adlı animasyon filmini izleyecekler.
Nevşehir 11.02.2020, 12:49
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Çocuk Filmleri Kuşağı’, Nevşehirli çocukları sevilen animasyon filmleri ile buluşturuyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Keremcem ile Cansu Tosun'un rol aldığı “İksir” adlı animasyon filmini çocukların ücretsiz olarak izlediği etkinlikte, bu hafta sonu yine miniklerin büyük beğeniyle izleyeceği “Sagu Pagu” adlı film var.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın çocuklara hediyesi olarak ücretsiz gerçekleştirilecek olan film gösterimi sırasında çocuklara ayrıca patlamış mısır ikram edilecek.