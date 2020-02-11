Nevşehir Belediyesi Çocuk Filmleri Kuşağı Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Çocuk Filmleri Kuşağı’, Nevşehirli çocukları sevilen animasyon filmleri ile buluşturuyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Keremcem ile Cansu Tosun'un rol aldığı “İksir” adlı animasyon filmini çocukların ücretsiz olarak izlediği etkinlikte, bu hafta sonu yine miniklerin büyük beğeniyle izleyeceği “Sagu Pagu” adlı film var.

16 Şubat 2020 Pazar günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte “Sagu Pagu” adlı animasyon filmi 13.00 ve 15.00 saatlerindeki iki ayrı seansta gösterilecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın çocuklara hediyesi olarak ücretsiz gerçekleştirilecek olan film gösterimi sırasında çocuklara ayrıca patlamış mısır ikram edilecek.