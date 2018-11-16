Nevşehir Belediyesi cami çıkışı börek ve meyve suyu dağıttı

Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından Özel Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 15 Temmuz Şehitleri Caminde, Cuma Namazı sonrasında cami cemaatine börek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Nevşehir’de üniversite öğrencilerine yönelik olarak başlatılan ikram standını, şehrin farklı merkezlerinde açan Nevşehir Belediyesi ekipleri, bu kez de Organize Sanayi Bölgesi’nde açtı. 2017 yılında ibadete açılan Özel Organize Sanayi Bölgesindeki 15 Temmuz Şehitleri Caminde Cuma Namazı sonrasında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cami cemaatine börek dağıtımında bulunurken gezici ikram sebilinde de meyve suyu ikramında bulundular.

15 Temmuz Şehitleri cami cemaati de, bu ince davranışından dolayı Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür ettiler.