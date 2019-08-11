Nevşehir Belediyesi Bayramda Fakir ve Dar Gelirli Aileleri Unutmadı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla, Nevşehir Belediyesi tarafından Mahalle Muhtarları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Nevşehir Belediyesi’ne yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 300 fakir ve dar gelirli aile için kurban kesilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda kesilecek olan kurbanların hisseleri belirlenen ailelerin evlerine, Kurban Bayramı’nın 2. günü olan 12 Ağustos Pazartesi günü belediye görevlilerince bırakılacak.

Bayramların sevinç, mutluluk, dayanışma, paylaşma, barış ve dostluk günleri olduğunu belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, “Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevî değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı’nı en güzel biçimde değerlendirerek gönlümüzü iyiliklere, güzelliklere, hayırlara açmalı, hayatımızda hoşgörüyü egemen kılarak birlik ve dirliğimizi güçlendirmeliyiz. Ailemizden başlayarak bayram iklimini, ulaşabildiğimiz tüm kardeşlerimizle paylaşmalıyız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2019, 00:13