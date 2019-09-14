Nevşehir Belediyesi altyapı ve üstyapı atağını sürdürüyor

Nevşehir’de hem yaya hem de araç trafiği için modern ve konforlu bir ulaşım hedefleyen belediye ekipleri bu kez de Hastane Caddesi, Tahmis Caddesi ve Ada Sokak’ta alt yapı ve üst yapı çalışmalarını başlatıyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışma ile birlikte buradaki araç ve yaya yolları şehrin dokusuna uygun andezit doğal taşla kaplanacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesi ile birlikte kent merkezinde ciddi bir alt yapı ve üst yapı atağı başlatan Nevşehir Belediyesi, Lale Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddesi’nde gerçekleştirdiği ve vatandaşların büyük beğenisini toplayan çalışmalarını diğer alanlarda da sürdürüyor. Başkan Rasim Arı’nın talimatıyla bu kez de Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Eylül 2019 Pazar günü başlatılacak çalışma ile birlikte, Nissara AVM karşısındaki Hastane Caddesi (Gözlükcüler Caddesi) girişinden başlayarak Tahmis Caddesi’ne buradan da Sarraflar Çarşısı girişinden eski Bölükbaşı AVM’nin bulunduğu Ada Sokağın sonuna kadar olan yolda alt yapı ve üst yapı çalışması gerçekleştirilecek.

Bu alandaki yollarda bulunan parke taşları başka bölgelerde gerçekleştirilecek olan yol onarım çalışmalarında değerlendirmek üzere sökecek olan belediye ekipleri ilk olarak alt yapı çalışması gerçekleştirecek. 50-60 yıllık içme suyu hattını tamamen yenileyerek vatandaşları daha sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşturacak olan belediye ekipleri daha önce şehrimizin birçok noktasında olmayan ve yeni yaptığı tüm yollarda uyguladığı yağmur suyu drenaj hattını burada da oluşturacak. İçme suyu abone bağlantı hatlarının yenilenmesinin ardından ise; yaya ve araç yolları şehrin dokusuna da uygun olarak andezit doğal taşla kaplanarak çevre düzenleme peyzaj çalışmaları ile birlikte estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek olan alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yoğun bir mesai harcanarak 5 Ekim 2019 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.