Nevşehir Belediyesi Ahlat Otağı’nda

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen yıl dönümü etkinliklerinde Nevşehir Belediyesi’de kültür çadırı açtı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan çadır etkinliğe katılanlarca büyük ilgi gördü.

İçerisinde çanak, çömlek, halı gibi Nevşehir yöresine ait çeşitli el sanatları ürünlerinin yer aldığı ve yöresel kıyafetlerin sergilendiği çadırda ziyaretçilere hijyenik bir ortamda paketli bir şekilde kabak çekirdeği, kuru üzüm ve küftür gibi ürünler ikram edildi.