Nevşehir Belediyesi 8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde, fotoğraf sanatının geliştirilmesi ve bu alanda çalışan amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının desteklenerek, daha özgün sanat eserlerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak amacı ile bu yıl 8 si düzenlenen Nevşehir Belediyesi Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eser sahipleri belirlendi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FİAP)’nun yanı sıra Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu(TFSF) tarafından da desteklenen Nevşehir Belediyesi 8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasına Türkiye’den 768, 45 ülkeden de 250 olmak üzere 1018 amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısı, toplam 3772 eserle yarışmaya katıldı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Korkmazer, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Barış Konor, AKFOD ’dan Erdem Zengin, (AFIAP) FSK’ dan Fikret Özkaplan ve Mehmet Uçar, KAFSİD ’den Sami Turgay, Menduh Erdoğan ve NİFAD ’dan Mustafa Doğan Şahiner’ den oluşan seçici kurul, yarışmada dereceye giren eser sahiplerini belirledi.

Yapılan değerlendirmede Nevşehir Belediyesi 8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasında birinciliği Çin’den Liming Yang elde ederken ikinciliği İran’dan Rebwar Rebwar ve üçüncülüğü Türkiye’den Gürhan Şahin elde etti.

Nevşehir Belediyesi 8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasında, Ukrayna’dan Yevhen Samuchenko, Türkiye’den Murat Marangoz, Murat Güven ve Tahir Uzun ile Çin’den Lihe Zhou ve Houyu Liu’nun eserleri mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmada, fotoğraf sanatçısı Kemal Çavuşoğlu, seçici kurul üyeleri tarafından Kapadokya Özel Ödülü’ne layık görüldü. Bir mansiyon ve bir sergileme alarak en çok fotoğrafı ödüle layık görülen fotoğraf sanatçısı Murat Güven ise FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülüne layık görüldü.

Nevşehir Belediyesi 8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri, daha sonra açıklanacak bir tarihte gerçekleştirilecek bir sergi ile birlikte düzenlenecek törenle verilecek.

Yarışma sonuçları http://fotograf-yarismalari.com/sonuc/yarisma_detay_sonuc.asp?s=319 linkinden de öğrenilebilecek.

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