Nevşehir Belediyesi 7/24 Sahada

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Nevşehir Belediyesi, altyapı, üstyapı ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Oluşturduğu nöbetçi ekiplerle şehir merkezindeki birçok noktada çalışma yapan Nevşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdü.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri Fatih Sultan Mehmet ve Kıratlıoğlu Mahallelerinde altyapı yenileme çalışması yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekipte şehrin çeşitli noktalarında bozulan yolları onardı.

Ekipler ayrıca Göre Yolundaki Mostar Köprüsü’nde yapım çalışmaları devam eden gösteri havuzunda yoğun bir mesai harcadı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise, altyapısı ve sıcak asfalt serimi tamamlanan cadde ve sokaklarda çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yaptı.

Şehirdeki refüj ve kavşakları mevsim bitkileri ile süslemeye devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan ve parkların bakımını gerçekleştirdi.

Hafta sonu Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çok sayıda personelle sahadaydı. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra boş arazi ve yol kenarlarındaki inşaat atıklarının temizlenmesine yönelik çalışma yapan ekipler, iş makineleri yardımı ile farklı mahallelerde çalışma yürüttü.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları da unutulmadı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de çalışma başlatan Nevşehir Belediyesi, can dostları için besleme çalışması gerçekleştiriyor.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklarda besleme çalışması yaptı. Sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da kontrol eden ekipler sokağa çıkma kısıtlamalarında söz konusu besleme çalışmalarını sürdürecek.

Belediye ekiplerinin hafta sonu gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Siz evinizde dinlenirken biz ekip olarak sahadayız.Sizin konforunuz için, daha güzel bir şehir için yeminimiz var durmayacağız, yorulmayacağız. Sizin emanetinize sahip çıkacağız. Size hizmetkar olmaya söz veriyoruz.” dedi.