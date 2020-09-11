Nevşehir Belediyesi 32 Adet Arsayı Satışa Sundu

Nevşehir Belediyesi'nin satışa sunduğu arsaların büyüklükleri 337,84 metrekare ile 4.625,17 metrekare arasında değişiyor. Arsaların satış fiyatı ise 172 bin TL'den başlayarak 6 milyon 12 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Satılacak arsalara ilişkin ihale Nevşehir Belediye Encümenince 23 Eylül 2020 günü saat 14.00’da Nevşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerden kanuni ikametgâh belgesi, geçici teminatın yatırıldığına dair belgesi, imza sirküleri talep ediliyor. Tüzel kişilerden ise tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve ilgili evraklar, ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, vekaleten katılım varsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri talep ediliyor.

İhaleye katılmak isteyenler Nevşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi 0384 213 12 20/183 nolu telefondan da detaylı bilgi alabilecekler.