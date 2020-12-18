Nevşehir Belediyesi 3. Büyük Altyapı Hamlesini Başlattı

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından Nevşehir tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını hayata geçiren Nevşehir Belediyesi, 3. büyük altyapı hamlesinin startını verdi. Milyonlarca liralık yatırımla bu güne kadar kentin birçok noktasını Avrupa standartlarında modern bir altyapıya kavuşturan Nevşehir Belediyesi bu amaçla 2021 yılında da altyapıya ciddi bir yatırım yapacak.

Nevşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında 30 yılı aşkın süredir kullanılan asbestli borular nedeniyle yaşanılan su kesintilerine son vermek, vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temin etmek, daha önce bulunmayan yağmur suyu hatlarını oluşturmak ve ulaşımda sıcak asfalt konforunu vatandaşlara sunmak için altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve başlamasının ardından 2 Nisan 2019 tarihinde 1. büyük altyapı hamlesini başlatan Nevşehir Belediyesi, belediye önünden Meteris Meydanı’na kadar uzanan Lale Caddesi, Meteris Meydanı, Saatçi Hoca Caddesi, Mustafa Parmaksız Caddesi, Belediye Caddesi, Tahmis Caddesi, Keçeciler Caddesi, Gazhane Caddesi, Hastane Caddesi ve Ada Sokak’ta yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 4 bin 710 metre içme suyu hattı, 4 bin 540 metre kanalizasyon hattı, 3 bin 980 metre yağmur suyu hattı, 519 metre isale hattı ve 37 bin 673 metre kare sıcak asfalt çalışması yaptı.

Vatandaşlardan büyük takdir toplayan bu çalışmalarla birlikte bu bölgelerin içme suyu hatlarındaki eski asbestli ve pik boruları yeni nesil polietilen borularla değiştiren ve abone bağlantıları ile kanalizasyon hatlarını yenileyen belediye ekipleri, ayrıca bu bölgelerde ilk kez yağmur suyu hatları oluşturarak geçtiğimiz yıllarda özellikle sağanak yağışlarda yaşanan sel riskini ortadan kaldırdı.

Altyapı çalışmaları için Belediye Başkanı Rasim Arı’nın öncülüğünde tarihinin en büyük ihalelerini gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde de hız kesmedi.

2020 yılının Mart ayında 2. büyük altyapı hamlesini başlatan Nevşehir Belediyesi bu yıl içerisinde de Kasaplar Çarşısı, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Emek Mahallesi Emlak Konut önü, Saatçi Hoca Caddesi, Dirilş Meydanı, İstiklal Caddesi, Nar Caddesi, Osmanlı Caddesi, Külliye ve Kayaşehir çevresi, Devlet Hastanesi çevresi, Nar Yolu, Yunus Emre Caddesi, Fişekçi Sokak, Damla Sokak ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi bağlantı yolunda altyapı ve üstyapı çalışması gerçekleştirdi.

Yıllardır ihmal edilen bu bölgelerde 30 yılı aşkın süredir kullanılan içme suyu borularını ve ana isale hatlarını tamamen yenileyen belediye ekipleri yıl içerisinde 8 bin 150 metre içme suyu, 3 bin 905 metre kanalizasyon hattı, 5 bin 215 metre yağmur suyu, 2 bin 200 metre ana isale hattı ve 126 bin 350 metre kare sıcak asfalt çalışması yaptı.

Dokunduğu tüm cadde, sokak ve mahallenin adeta çehresini değiştiren Nevşehir Belediyesi, bu bölgelerde ayrıca yaya kaldırımlarını yenileyerek çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını da hayata geçirdi.

‘KOLAYI DEĞİL ZORU SEÇTİK’

Şehrin tüm ana arterlerini sıcak asfalt konforu ile buluşturan ve Atatürk Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğunu azaltmak için çok sayıda alternatif güzergâh oluşturan belediye ekipleri, şehri adeta ilmek ilmek örerek Avrupa standartlarında modern bir altyapı ve üstyapıya kavuşturdu.

“Toprağın altındadır ve çabuk unutulur. Ama olsun, biz buna razıyız. Kolayı değil, zoru seçtik.” diyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı geçtiğimiz günlerde de 3. büyük altyapı hamlesini başlattı.

Kıratlıoğlu ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinde başlayan altyapı hamlesi ile birlikte yeni yılda da şehrin altyapı problemi olan birçok noktasında yoğun bir mesai harcayacak.

Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2000 Evler Mahallesi, Sümer Mahallesi, Kıratlıoğlu Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyecek olan belediye ekipleri, ayrıca bu bölgelerde de ilk kez yağmur suyu hatlarını oluşturarak aydınlatma, peyzaj, yaya kaldırımı ve sıcak asfalt çalışması yapacak.

Nevşehir Belediyesi; 1 Mart 2021 tarihinde ise Dedeman Kavşağı’ndaki Uzer İş Eğitim Okulu karşısından başlayarak İl Özel İdare Petrol İstasyonu’na kadar uzanan 80. Yıl Bulvarı, Göktürk Caddesi, Vefa Küçük Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, Sümer ve Kıratalıoğlu Mahallelerindeki Doktor Sadık Ahmet Caddesi, Ali Efe Yolu Sokak ve Eyüp Sokak ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde aynı anda altyapı çalışmasının startını verecek.

‘GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ’

Altyapı yatırımlarının çok kolay olmadığına, risk ve zorluk taşıdığına dikkati çeken Belediye Başkanı Rasim Arı, “Altyapı yatırımları işi bitirdiğiniz zaman gözden ıraklaşır. O noktada zor bir yatırımdır ama torunlarımızın göreceği ve kullanacağı bir yatırımdır. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Gelecek yüzyıllara hizmet edecek alt yapıyı gerçekleştirmek istedik” diye konuştu.

Nevşehirli vatandaşlara şehrin yıllardan beri en büyük problemlerinden biri olan altyapı problemini çözmek için söz verdiğini ve vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunabilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Arı, bu süreçte kendilerine destek veren, sabır gösteren Nevşehir halkına teşekkür etti.

Vatandaşın isteklerine kulak verip onların istekleri doğrultusunda hizmetler üretmek, hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Arı, “Biliyorum ki onlar bizim ne yaptığımızı biliyorlar. Biz çocuklarımızı ve geleceğimizi, insanımızı düşündüğümüz için altyapı yatırımlarına girmek zorundayız. Diğer türlü kendimize hesap vermemizde zorluklar çekeriz. Bu alt yapı çalışmaları asırlık yatırımlardır. Biz geleceğimize, çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Daha sağlıklı, mutlu, huzurlu ve rahat bir yaşam için bu yatırımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. İnşallah bu nesil söz konusu bölgelerde bir daha alt yapı yapıldığını görmeyecek.” dedi.

Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Göreve gelmemin hemen ardından yoğun bir şekilde altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Altyapı çalışmalarını yapmak zorundaydık. Şehrimizin altyapısı 30-40 yıl önce yapıldığı için mevcut durumu görmezden gelemezdik. İçme suyu hatları delik deşik, kanalizasyon hatları yetersiz, yağmur suyu şebekesi olmayan şehirde altyapıyı yapmak zorundaydık. Biz bu durumu bile bile görmezden gelseydik, millete, kendimize Hakka hesap veremezdik. Biz kendi ikbalimizi değil, şehrin geleceğini düşündük. Altyapı bittikten sonra, üste ne yaparsan yakışır. Altyapı olmadan yapılacak her şey geçici olacaktır.”