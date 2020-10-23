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Nevşehir Belediyesi, 25 Ekim Pazar günü uçurtma şenliği düzenliyor
Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu 3 Nolu çim sahada düzenlenecek olan etkinlikte Nevşehir semaları rengârenk uçurtmalarla süslenecek.
Nevşehir 23.10.2020, 11:33 23.10.2020, 13:59
Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu 3 Nolu çim sahada düzenlenecek olan etkinlikte Nevşehir semaları rengârenk uçurtmalarla süslenecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisindeki 3 Nolu çim sahada gerçekleştirilecek olan şenliğe katılan vatandaşlara uçurtmaları Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılacak.
Pandemi kuralları çerçevesinde 7’den 70’e tüm vatandaşların katılabilecekleri şenlikte Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından çocuklara sürpriz hediyeler de dağıtılacak.