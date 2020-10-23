Nevşehir Belediyesi, 25 Ekim Pazar günü uçurtma şenliği düzenliyor

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu 3 Nolu çim sahada düzenlenecek olan etkinlikte Nevşehir semaları rengârenk uçurtmalarla süslenecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 25 Ekim Pazar günü Uçurtma Şenliği düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisindeki 3 Nolu çim sahada gerçekleştirilecek olan şenliğe katılan vatandaşlara uçurtmaları Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılacak.

Pandemi kuralları çerçevesinde 7’den 70’e tüm vatandaşların katılabilecekleri şenlikte Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından çocuklara sürpriz hediyeler de dağıtılacak.