Nevşehir Belediyesi 1.sınıflar için bin 790 fidan dikecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla Nevşehir’de 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İlkokul 1. Sınıfa başlayan tüm öğrenciler için bin 790 fidan dikiliyor.
Fidanların Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezindeki okulların bahçelerine, çevresine ve bulundukları mahallelerdeki yeşil alanlara dikileceğini kaydeden Arı, bu uygulamanın bundan sonraki yıllarda da süreceğini belirtti.
Arı, “Çocuklarımız bizlerin geleceğimizin güvencesi. Bizlerde onların gelecekte daha temiz ve yeşil bir Nevşehir’de yaşamalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Onlar bizim yarınlarımızın umudu. Anne, babalarımız ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi bilimi ve teknolojiyi kullanan, araştıran, sorunlara çözüm üreten bireyler olarak yetiştirmek için her türlü fedakârlığı yaparken bizlerde belediye olarak onların yaşamaktan gurur duyacağı, mutlu olacağı bir Nevşehir hazırlıyoruz. Minik öğrencilerimiz bunları çok önemsemeli ve sunulan bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeli. Yavrularımız yapılan fedakârlıkları unutmayarak derslerinize daha çok çalışacak ki; ülkemizin geleceğine sahip çıkacaklar. Ben de belediye başkanı olmaktan önce onların bir ağabeyi olarak her zaman yanında ve destekçisi olacağım. Bu duygularla, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının, hayatlarını çocuklarımızın eğitimine adayan saygıdeğer öğretmenlerimize ve çocuklarımızdan hiçbir fedakârlığı esirgemeyen değerli velilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.