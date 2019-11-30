Nevşehir Belediyesi 1.Kitap fuarı açılışı yapıldı
Nevşehir Belediyesi Tarafından Bu Yıl 1.’si Gerçekleştirilen Kitap Fuarı’nın Açılışı Yapıldı. 8 Aralık 2019 Tarihine Kadar Açık Kalacak Olan Fuarda Birçok Ünlü Yazar Okurlarıyla Buluşacak.
Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1.’si gerçekleştirilen Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. 8 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak olan fuarda birçok ünlü yazar okurlarıyla buluşacak.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, özel bir alışveriş merkezinde düzenlenen Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. Açılış törenine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kitap okumanın önemine değinerek aileleri çocuklarında kitap okuma alışkanlığı kazandırmaları tavsiyesinde bulundu. Nevşehir’de kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla seçildiği günden bu yana sosyal medya hesapları aracılığıyla her hafta onlarca kişiye kitap hediye ettiğini hatırlatan Başkan Arı, herkese kitap okuması için fırsat ve imkanlar sunulması gerektiğini belirtti.
Arı, Nevşehirli aileleri mutlaka çocukları ile birlikte fuarı takip etmeleri ve onlara örnek olmaları için birlikte kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Başkan Arı ve beraberindekiler daha sonra fuardaki yayınevlerinin stantlarını gezerek kitapları inceledi.
Türkiye’nin ünlü yayınevlerinin de katıldığı Nevşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı 8 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak ve aralarında Nevşehirli yazarların da bulunduğu birçok ünlü yazar okuyucuları ile buluşup kitaplarını imzalayacak, söyleşilerde bulunacak.
Nevşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı’na katılacak yazarlardan bazıları şöyle: " Sinan Yağmur, Kahraman Tazeoğlu, D.Ali Gültekin, Nurullah Genç, Ahmet Şimşir, Uğur Arslan, Hasan Ali Toptaş, Işıl Akkoyunlu, Fikret Eroğlu, Zuhal Ay, Reyhan Karaca, Temirağa Demir, Fendiye Dinç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nihat Gökmen, İsrafil Baran, Oğuz Özdem, Tarkan Köylü, Mehmet Işık, Kamuran Akdemir, Şafak Pala, Abdurrahman Kılıç, Ayşe Paslanmaz, Halime Adıgüzel, Mehmet Uç, Ali İhsan Açıkgöz, Hilal Kahraman, Harun Çolak, Osman Aytekin.”
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