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Nevşehir Belediye Spor Muğlaspor hazırlıklarına başladı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor ‘da, bir günlük iznin ardından Muğlaspor hazırlıkları başladı.
Nevşehir 04.03.2020, 09:28
Hafta sonu oynanan Gölcükspor müsabakasının berabere bitmesinin ardından teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Nevşehir Belediye Spor, 8 Mart Pazar günü oynayacağı Muğlaspor hazırlıklarına başladı.
Kırmızı beyazlı futbolcular antrenmanda teknik ve taktik çalışmanın ardından dar alanda çift kale maç yaptılar.
İdmanda izinli olan Savaş Yılmaz, Onur Behiç, Oktay Gümüş ve M.Emin Balcılar katılmadı.