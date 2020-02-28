Nevşehir Belediye Spor Gölcükspor’u Bekliyor

Nevşehir Belediye spor, bugünkü antrenmanını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu nezaretinde Nar beldesinde bulunan kendi tesislerinde yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda futbolcular Gölcükspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

1 Mart Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Gölcükspor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlı ekipte, bu maçta tedavisi devam eden Hasan Çelik ile Malatya Yeşilyurt Belediye Spor müsabakasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Yasin Dülger yer alamayacak

Müsabaka öncesinde tüm taraftarları Gazi Stadı’na davet eden Nevşehir Belediye Sporlu futbolcular, “Büyük yükleri, size destek olanlar varsa daha kolay kaldırabilirsiniz. Haydi Nevşehir, güzel başarılar için yola tekrar çıkma, birlik ve beraberlik zamanı. 1 Mart Pazar günü saat 14.30’da Gazi Stadı’nda ağırlayacağımız Gölcükspor maçına tüm taraftarlarımızı takımımıza desteğe bekliyoruz” dedi.