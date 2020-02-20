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Nevşehir Belediye Spor Filede Yükselişini Sürdürüyor
Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Ligi’nin erteleme müsabakasında deplasmanda PTT’yi 3-0 mağlup etti. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle 4. sıraya yükselen kırmızı beyazlı ekip, Sultanlar Ligi için yeniden play-off potasına girdi.
Nevşehir 20.02.2020, 09:44
Nevşehir’i TVF 1. Ligi’nde temsil eden Nevşehir Belediye Spor, ligin 19. Haftasının erteleme müsabakasında PTT ile karşılaştı.
Nevşehir Belediye Spor bu galibiyetle B Grubunda puanını 34’e, galibiyet sayısını ise 10’a yükselterek 4. sıraya yerleşti.
Nevşehir Belediye Spor, ligin 20. Haftasında 23 Şubat Pazar günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda İLBANK ile karşılaşacak. Müsabaka saat 14.00’da başlayacak.