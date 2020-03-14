Nevşehir Belediye Spor, Batman Petrol Spor A.Ş’yi Konuk Edecek

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 41 puanla 3. sırada yer alan Nevşehir Belediye Spor ile 27 puanla 16. sırada yer alan Batman Petrol Spor A.Ş arasında 15 Mart Pazar günü Gazi Stadı’nda oynanacak olan müsabaka saat 15.00’da başlayacak.

Hafta içerisinde Teknik Direktör Taner Öcal nezaretinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla bu maç için hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlı ekipte, sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

‘MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK’

Nevşehir Belediye Spor ile Batman Petrol Spor A.Ş arasındaki müsabaka, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde, TFF’nin Nisan sonuna dek yapılacak bütün spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına kararı nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Her iki takım için de büyük öneme sahip olan müsabaka, TRT Kürdi kanalından naklen yayınlanacak.