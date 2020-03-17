Nevşehir Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor Hazırlıklarına Başladı

Pazar günü kendi sahasında Batman Petrol Spor A.Ş ile 1-1 berabere kalan Nevşehir Belediye Spor, ligin 29. haftasında, 22 Mart Pazar günü 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaşacak.

Kırmızı beyazlı ekip, haftanın ilk antrenmanını yoğun kar yağışı dolayısıyla kendi tesisleri yerine halı saha da yaptı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı.

Antrenmanın ikinci kısmında futbolcular beşe iki pas çalışması yaparken antrenman çift kale maç ile son buldu.

Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Yasin Dülger, Emre Gemici ve izinli olan Savaş Yılmaz katılmadı.

Kırmızı beyazlı ekip, 1954 Kelkit Belediyespor hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.