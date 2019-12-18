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Nevşehir Belediye personeline stratejik plan eğitimi verildi
Nevşehir Belediyesi Tarafından Stratejik Ve Eylem Planı Kapsamında İdari Personellere Yönelik Olarak Stratejik Plan Eğitimi Verildi.
Nevşehir 18.12.2019, 14:08 18.12.2019, 14:23
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Nevşehir Belediyesi tarafından stratejik ve eylem planı kapsamında idari personellere yönelik olarak Stratejik Plan Eğitimi verildi.
Bu kapsamda, daha önce çeşitli konularda belediye yöneticilerine ve personellerine yönelik eğitim programları düzenleyen Teftiş Kurulu Müdürlüğü, faaliyetlerin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesinde yararlanılan etkili araçlardan birisi olan stratejik plan konusunda da personellerini bilgilendirdi.
Stratejik plan uygulama sürecinin daha verimli yürütülebilmesi adına gerçekleştirilen eğitim çalışması belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.
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