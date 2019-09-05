Nevşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı Arı başkanlığında yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında toplandı. İmar Plan Değişiklikleri ve İmar Komisyon Raporlarının görüşüldüğü toplantıda Başkan Arı, meclis üyelerine belediye çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli’nin yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı öncesinde konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, mecliste AK Parti’nin ardından en fazla üyeye sahip olan MHP’ grubuna teşekkür etti.

31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelmeleri ile birlikte Nevşehir için birçok önemli karaların alındığı belediye meclisinde MHP’li üyeler ile uyum içerisinde bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, bundan dolayı kendilerine teşekkür etti. Arı,“Hepimizin ortak amacı bu şehre hizmet etmek. Bunun için belediye meclisimizde bu şehre değer katacak birçok önemli çalışmayı ele alıyoruz. Bu şehrin hak ettiği hizmetleri alması ve marka bir şehir olması hepimizin ortak kaygısı olmalı. Nitekim bunu bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz toplantılarda gördük. MHP’li meclis üyelerimize toplantılarda, şehrin kaderini etkileyecek konularda gösterdikleri tutum ve uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Ankara’daki temasları hakkında da meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve geldikleri kısa sürede hayata geçirilen birçok projenin yanı sıra önümüzdeki günlerde kente yeni müjdeler vermeye hazırlandıklarını açıkladı.

Nevşehir’in belediyenin ilgi alanına girsin girmesin her bir sorununun kendileri için çok önemli ve önceliği olduğunu vurgulayan Başkan Arı, “Nevşehir-Aksaray yolumuzun durumu ortada. Belediye sınırlarımız içerisinde yer almasa da bu konu için Ankara’da büyük gayret sarf ettik. Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz ve İl Başkanımız ile birlikte gösterdiğimiz çaba sonucu bu yol yatırım programına alınarak ciddi bir kaynak aktarıldı. Bundan dolayı son derece mutluyuz.” diye konuştu.

Açıklamaları sırasında Nevşehir’de yapılacak olan spor komplekslerinin de müjdesini veren Başkan Arı, bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ciddi bir yatırım yapacağını aktardı. İçerisinde gençlerin 5 farklı branşta sporla tanışmaları ve mahallerinde spor yapabilmelerine olanak sağlayacak spor komplekslerinin 10 ayrı mahalleye yapılacağını ifade eden Arı, “Sadece bu şehrin imarı ile değil geleceğimiz olan gençlerin, sağlıklı birer bireyler olarak yetişmesi için de çalışmalar yapıyoruz. Hem gençlerimiz hem de spora ilgi duyan vatandaşlarımız kendi mahallelerinde spor yapabilsinler diye Sayın Bakanımızın desteği ile şehrimize 10 spor kompleksi kazandıracağız. Bunun yanı sıra 3 tane de halı saha yapılacak.” şeklinde konuştu.