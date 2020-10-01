Nevşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Yapıldı

Toplantı öncesinde oturumun yapıldığı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilirken salon girişinde ateşleri ölçülen meclis üyeleri toplantıya maskeli ve sosyal mesafe kuralına uyarak katıldı.

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Ersin Erol’un yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katılım sağladı.

İmar Komisyon Raporu, İmar Tadilat İtirazı ve İmar Plan Değişikliklerinin görüşülerek başlayan toplantıda daha sonra gündeme gelen 2021 Mali Yılı Bütçesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Toplantı da daha sonra Nevşehir Belediyesi Turizm Spor A.Ş’nin sermaye artırımı talebi ve Nevşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol yapılmasına ilişkin meclis gündemleri meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin gündem görüşmelerinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz haftalarda kurulan Nevşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanlığına getirilen İbrahim Umut Barındırır meclis üyelerine Gençlik Meclisinin kuruluş çalışmaları hakkında bilgi vererek sorularını cevaplandırdı.

Konuşmasına Nevşehir gençliğine verdiği destek ve değerden dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları ve meclis üyelerine teşekkür ederek başlayan Barındırır şöyle konuştu;

“Gençlik Meclisi şehrimizde yaşayan 15-29 yaş aralığında bulunan tüm kardeşlerimize sosyal ve kültürel anlamda neler katabiliriz düşüncesinde olan ve gençlerimize daha yaşanılabilir bir kent kurmayı onlarla tartışarak kararlaştıracağımız bir meclistir. Bunları yaptığımız istişareler ve kararlar sonucunda kıymetli başkanımız ve değerli meclis üyelerimizin desteği ile faaliyete geçireceğiz. Bu kurmakta olduğumuz meclis her kökenden ve her kesimden 30 genç kardeşimizden oluşacaktır. Gençlik Meclisimiz içerisinde 10 komisyon bulunacak ve ilerleyen süreçte birçok kulüp kurarak şehrimiz gençliğine hizmet verecektir.”