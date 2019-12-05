Nevşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı olağan toplantısı, Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında yapıldı.

Nevşehir Belediyesi Meclis salonunda, Meclis 1. Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirilen Aralık Ayı olağan toplantısına, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli ile AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katıldı.

Avrupa Birliği İKGPRO Hibe Programına Proje Başvurusu yapılması ve Nevşehir Belediyesi Gençlik Akademisi isimli projenin uygulanması ve işlemler için Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer’e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ile başlayan toplantıda Sümer Mahallesi 2520 Ada 75-76 parseller ve 2519 ada 7 nolu parselin Ziraat Odası ile takas yapılması oy birliği ile onaylandı.

Toplantıda daha sonra belediye personellerinin Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi için Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yetki veren belediye meclis üyeleri ardından Nevşehir Belediyesi’nin 2020 Yılı İdare Performansı Programı ve 2020-2024 Yılları Stratejik Planı’nı görüşerek oy birliği ile kabul etti.

Toplantının son bölümünde ise Nevşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılması planlanan Kent Tarihi Müzesi ile ilgili meclis üyelerine bilgi verilerek söz konusu müzenin kurulabilmesi için yetki alındı.

Nevşehir Belediye Meclisinin 2020 yılındaki ilk toplantısı 2 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek.