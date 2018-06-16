Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, Polislerle Bayramlaştı

Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ın da hazır bulunduğu bayramlaşmada, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, halkın huzurlu bir şekilde yaşamaları için gece gündüz demeden çalışan, vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı girişilen her türlü saldırılara karşı canını hiç çekinmeden bu vatan ve millet için veren tüm emniyet personelinin üstün bir başarı ortaya koyduğunu söyledi. Belediye Başkanı Seçen, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi’nde görev yapan polis merkezi yönetici ve polis memurlarıyla bayramlaştı.

Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi’ndeki bayramlaşmada çeşitli ikramlarda yapıldı.