Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, muhtarlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, düzenlenen iftar yemeğinin ardından muhtarlarla bir araya geldi.

Nevşehir Konağı’nda gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ile şehir merkezinde görev yapan mahalle muhtarları katıldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı muhtarlar toplantısı, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.