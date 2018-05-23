Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, milletvekili Gizligider’e teşekkür etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, üzerinde Hayat Ağacı motifi bulunan çini tabak hediye etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Atilla Seçen’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, görev yaptığı süre içerisinde şehrin alt ve üst yapı sorunlarının çözümünde birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerde bulunan AK Parti 26. Dönem Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’e teşekkür etti ve üzerinde Hayat Ağacı motifi bulunan çini tabak hediye etti.