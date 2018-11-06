Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, ‘Halk gününde halkımızla hemhal oluyoruz’

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’ in uygulamaya koyduğu Halk Günü projesi, vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor. Vatandaşlar randevu almaksızın yaşadıkları temel sorun veya sorunları, öneri ve dilekleri, direkt olarak Belediye Başkanı Atilla Seçen’ e iletebildikleri Halk Günü uygulaması, her geçen artan ilgi ile devam ediyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, her Halk Günü uygulamasında 100 ü aşkın vatandaşla birebir görüşme imkanı bulduğunu belirterek, uygulamanın tabanında vatandaş ile hemhal olabilme düşüncesinin yattığını söyledi.

“İnanç sistemimizde insanımızla hemhal olabilme üzerine kurulu”

Siyasetin hizmet üretilme sanatı olarak değerlendirilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Seçen “ Öyle inanıyorum ki siyaset insanlarımızla haşır neşir olabilme, samimi bir şekilde onların yaşadıkları dertlere eğilebilme, problemlerini çözebilme ve nihayeti itibariyle insanımızla hemhal olabilme sanatıdır. Vatandaşlarımızla Hemhal olma gerçekte bizi biz yapan temel kültürel değerlerimizden de bir tanesi. Çünkü karşımızdaki kardeşimizle hemhal olduğumuz zaman araya herhangi bir hiyerarşi koymadan, kendimizi karşımızdaki insanın bir anlamda bedenine yerleştirip onun pozisyonuna göre kendimizi konumlandırmış oluyoruz. Zaten inanç sistemiz hemhal olabilme üzerine kurulu. Karşınızda bulunan insanın yerinde olmamızı, onların dertleri ile dertlenmemiz gerektiğini, sevincinde sevinmemizi, acındığında acısına ortak olmayı sahip olduğumuz inanç sistemimiz de zaten zorunlu kılmıyor mu bizleri? Bu çerçeveye uygun olarak halk günü uygulamamızla, belediyemize gelen vatandaşlarımızı onların yerine koyup bize iletilen bu anlatımlarla zaten yaşamaya çalışıyorum. Durum böyle olunca karşımızdaki kardeşimizi, bacımızı daha iyi anlayabiliyor ve imkanlarımız ölçüsünde de çözümler oluşturuyoruz. Gerek Belediye Başkan Yardımcılarımız ve gerekse de ilgili birim müdürlerimiz, vatandaşlarımız tarafından iletilen sorunların en kısa süre içerisinde çözümü için büyük bir çaba harcıyor. Halk günü uygulamamız ile birlikte vatandaşlarımızla hemhal olabilmenin de sevincini yaşıyoruz” dedi.