Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, Gençlerle Buluştu

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde , Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren gençlerin yanı sıra çalışan gençlerle bir araya gelen Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, gençlerin çeşitli sorun ve isteklerini de dinleme fırsatı buldu.

Gençlere düzenlenen söyleşiye katılımlarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, 6 aylık bir belediye başkanı olarak bu şehirde yaşayan herkesi kucaklamaya azami gayret gösterdiklerini dile getirdi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ TESİS EDİYORUZ

Seçen Nevşehir’de klasik belediyecilik anlayışının yanı sıra sosyal belediyeciliğin en temel noktası konumundaki gönül belediyeciliğinin tesis edilmesi yönünde bir çok sosyal amaçlı projenin de hayata geçirilmesi yönünde 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

GENÇLERİMİZE HER KONUDA GÜVENİM SONSUZ

Dünyada son 100 yıldan beri kan ve gözyaşının hakim olduğunu kaydeden Seçen “ 1. Dünya Savaşı’yla beraber dünya genelinde ve özellikle Irak’ da, Suriye’de, Afganistan’da, Mısır’da, Myanmar’da, Filistin’de hep Müslümanların gözyaşı ve kanı dökülüyor. Bu insanlar zulme uğruyor, ama zulüm asla ve asla payidar olamayacak. Sevgili gençler, artık dünya bir büyük değişimin eşiğinde. Müslümanların gözyaşı ve kanı üzerine oturtulmaya çalışılan bu dünya düzeni mutlaka değişmeli, onun için asıl yük sizlerin omuzunda. Bizler belki o günleri göremeyeceğiz. Ama insan hak ve özgürlüğünün eşit bir şekilde sağlandığı, insanların barış ve dostluk içerisinde yaşayabileceği bir dünya düzeni sizlerin gayretleri ile gerçekleştirilecek, buna yürekten inanıyorum. “ diye konuştu.

HAYALİNİZİ BÜYÜK TUTUN

Gençlerden geleceğe yönelik hayallerini yüksek tutmalarını ve bir hedef belirlemelerini isteyen Seçen daha sonra şöyle konuştu: “ Geleceğiniz için hayalleriniz olsun ve bu hayalinizi oldukça büyük tutun. Bir yanda ilim adamı olurken diğer yanda mutlaka irfan sahibi olun. Sizlerden bu manada oldukça ümitvarım. Üniversite geleceğinizi planlamanız için bir dönüm noktası. Hayali olmayan başarılı olamaz. Bu açıdan bu yıllar geleceğiniz adına altın yıllar. Var gücünüzle eğitim gördüğünüz alanda çalışın. Bu millet, sizlerin çalışmalarıyla daha iyi bir geleceğe sahip olacaktır.”

Seçen, önümüzdeki süreçte gençlerle daha fazla süreli olarak bir araya gelerek ,gençlerin edğerli fikirlerinden yararlanacaklarını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Seçen daha sonra gençlerin çeşitli konulardaki dilek, temenni ve önerilerini dinledi. Seçen, sorunlara kalıcı çözümler oluşturabilme adına çaba gösterdiklerini ifade etti.

Söyleşinin son bölümünde de Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği Topluluğu ,çeşitli yörelerden derlenen türkülerden oluşan bir de konser verdi.