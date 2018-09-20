Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “Ahilik bir insanlık ve ahlak sistemidir”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ahiliğin sadece Türk insanının değil ,bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir insanlık ve ahlak sistemi olduğunu söyledi.

Ahilik kültürünün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri sürüyor.

17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutlanan Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir program düzenlendi.

Nevşehir Valiliği, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığında düzenlenen Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın da katkı sunduğu programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Ticaret Müdürü Ahmet Taygurt ile çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer Türk büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan Ahilik haftası kutlama programının açılışında konuşan Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, geleceğin esnaf ve sanatkarı olacak gençlere yönelik olarak düzenlediklerini bu program ile gençlerin nasıl bir kültüre sahip olmaları konusunda bilgilenmelerinin amaçlandığını ifade etti.

Ahiliğin esnaf ve sanatkarlar yaşadıkça yaşayacağını ifade eden Pınarbaşı,programa katılımlarından dolayı tüm protokol mensupları başta olmak üzere, esnaf ve sanatkar odaları başkanları ve yöneticileri ile öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

AHİLİK, YOL GÖSTERİCİ BİR IŞIK

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin Türk esnafının hayat anlayışına ve dünya görüşüne uygun olması sebebiyle esnaflar ve çeşitli meslek erbabını bünyesinde barındıran Ahi Evran-ı Veli önderliğinde Anadolu’dan tüm dünyaya kadar yayılan sivil bir yapılanmanın ismi olduğunu kaydetti.’ Hep Birlikte Büyük Hedeflere Yürümek’ olarak vizyonunu belirleyen Ahilik Teşkilatının bu vizyon ile teşkilatı ileriye yönelten yol gösterici bir ışık olduğuna vurgu yapan Seçen daha sonra şöyle konuştu: “ Ahilik, bir yandan tek tek fertlerin ahlaki erdemleri bakımından donanımlarını, onları iyi birer birey yapmayı amaçlar. Diğer yanda bireylerin oluşturduğu aileden millete ve hatta tüm insanlık alemine varıncaya kadar bütün toplumsal yapıların huzurlu yaşamalarını hedef kılan, ekonomik ,toplumsal, eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Ahilik sadece Türk insanının değil, bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir insanlık ve ahlak sistemidir.” diye konuştu.

Seçen, Osmanlı İmparatorluğunun 724 yıl dünyanın en büyük güçlerinden biri olmasına ve 724 yıl süre ile devam etmesinde Ahiliğin sağlam bir zemin oluşturduğunu dile getirerek

şunları kaydetti: “ Bugün de Ahilik anlayışı aynı anlayış ve felsefe içerisinde geçerliliğini korumaktadır. Yaşadığımız bütün sıkıntıları aşmamızda, köklü dayanışma geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkârlarımızın çok büyük katkıları vardır.Bu tür yapıları ne kadar güçlü tutarsak ve bu anlayışı yeni nesillere ne kadar güçlü bir şekilde aktarabilirsek geleceğimize de o denli güvenle bakarız. Tarihlerinden, değerlerinden ve geleneklerinden kopan milletler, rüzgarın önünde savrulan kuru yapraklar gibi sürüklenirler. Ecdadımızdan aldığımız bu kutsal emaneti daha da zenginleştirerek sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz , bu kapsamda da çalışmalara devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Programda daha sonra, Nevşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince oluşturulan Ahilik ekibi tarafından kalfalıktan ustalığa geçicin canlandırıldığı Şed kuşanma töreni yapıldı.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenen yılın Ahisi 60 yaşındaki Elektrik-Elektronik ustası Mehmet Ekrem Özenmiş, Yılın Kalfası seçilen Tabelacı Ömer Ulutaş ve yılın Çırağı olarak seçilen mobilyacı Murat Çalışkan’a başarı plaketleri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ,Nevşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve İl Ticaret Müdürü Ahmet Taygurt tarafından takdim edildi.

Davetliler için daha sonra Kültür Park ’da Ahilik Pilavı, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından dağıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 13:40