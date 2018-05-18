Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “ 19 Mayıs, milletimizin bağımsızlığının bayraklaştığı gündür”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, dünya tarihinde büyük bir öneme sahip olan Türk Milleti’nin, bağımsız ve hür yaşama isteğini tüm dünyaya ilan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihinin, emperyalist güçlerin esareti altındaki milletlerinin de kurtuluşu için örnek oluşturduğunu belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, dünya tarihinin en uzun süreli imparatorluğunun çöküşüne sahne olan Mondros Mütarekesiyle birlikte, Anadolu’nun işgal güçleri tarafından yağmalandığı günlerde, bağımsızlık ve özgürlüğü kendine yüzyıllar boyunca temel şiar edinmiş büyük Türk Milleti’nin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk etrafında kenetlenerek yok olmadığını tüm dünyaya ispat etme açısından 19 Mayıs 1919 tarihinin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Seçen, mesajında daha sonra şu görüşlere yer verdi, “ 19 Mayıs 1919 günü, Büyük Türk Milleti’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte kenetlenerek bağımsız ve hür yaşama isteğini bir kez daha tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bu nedenle 19 Mayıs 1919 tarihimizin önemli dönüm noktalarından birini oluşturmuştur. Savaş için gerekli silah ve cephaneden yoksun olmasına karşın, yüreğinde yaşattığı köklü inancını büyük kurtuluş mücadelesine yansıtan bu büyük millet, tarihte örneği görülemeyecek düzeyde büyük zaferlere imza atarak, işgalci kuvvetleri ülkesinden atmayı başarmıştır. Bu itibarla bu büyük mücadelenin temelinin atıldığı Samsun’da, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte bayraklaşan büyük Türk halkının 19 Mayıs 1919 tarihi ve sonrasında kazanılan Kurtuluş Savaşı, emperyalist güçlerin esareti altındaki nice milletlere de örnek oluşturmuştur. Bu duygu ve düşünceler ile , aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.”