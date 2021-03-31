Nevşehir Belediye Başkanı Savran’dan Nevşehir Belediyespor’a destek ziyareti

Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağ spor arasında 31.Mart 2021 Çarşamba günü ( Bugün) oynanacak karşılaşma öncesinde kendi tesislerinde kampa giren Kırmız-Beyazlı futbolcular ve Teknik heyetle kahvaltıda bir araya geldiler. Savran, Nevşehir Belediyespor kulüp Başkanı Esat Özaltın, Sportif direktör Turgay Koçin ve Teknik direktör, Yusuf Tokuş ile bir süre sohbet etti. 1877 Alemdağ spor karşılaşması öncesinde yaptığı konuşma ile futbolculara moral veren Savran, 1877 Alemdağ spor müsabakasından 3 puan beklediğini belirterek Kırmızı-Beyazlı futbolculara Başarılar diledi

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran’a takıma yaptığı maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür Tokuş “Sizler bu şehrin gelişmesi ve büyümesi için etkin hizmetleri gerçekleştirirken bizlerde bildiğimiz yeşil zeminde bu şehrin başarısı için çaba harcıyoruz, Ekibimizi layık olduğu düzeylere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize daha rahat bir şekilde ulaşacağımıza inanıyoruz, futbolcu kardeşlerim bu gün oynanacak olan 1877 Alemdağ spor müsabakasını kazanıp 3 puanı ’da size hediye edecekler” dedi