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Nevşehir Belediye Başkanı Savran’dan Nevşehir Belediyespor’a destek ziyareti
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ve Nevşehir Belediyespor KUlüp Başkanı Esat Özaltın 1877 Alemdağ spor müsabakası öncesinde kendi tesislerinde kampa giren kırmızı-beyazlı futbolculara moral ziyaretinde bulundular.
Nevşehir 31.03.2021, 13:14
Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağ spor arasında 31.Mart 2021 Çarşamba günü ( Bugün) oynanacak karşılaşma öncesinde kendi tesislerinde kampa giren Kırmız-Beyazlı futbolcular ve Teknik heyetle kahvaltıda bir araya geldiler. Savran, Nevşehir Belediyespor kulüp Başkanı Esat Özaltın, Sportif direktör Turgay Koçin ve Teknik direktör, Yusuf Tokuş ile bir süre sohbet etti. 1877 Alemdağ spor karşılaşması öncesinde yaptığı konuşma ile futbolculara moral veren Savran, 1877 Alemdağ spor müsabakasından 3 puan beklediğini belirterek Kırmızı-Beyazlı futbolculara Başarılar diledi