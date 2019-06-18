Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Önemli Açıklamalar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim çalışmalarına katılmak ve Nevşehir ile ilgili çeşitli projeler için temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a giden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kurugöl Derneği ve Aksaray Sofular Derneği ziyaretlerinde İstanbul’daki çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Nevşehir’i hak ettiği marka şehir kimliğine kavuşturmak ve Türkiye’nin ve dünyanın tanıdığı bir şehir haline getirmek için yola çıktıklarını hatırlatan Arı, bunu başarabilmek için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu vurguladı. Bu kapsamda İstanbul’da Nevşehir için önemli girişimlerde bulunduğunu belirten Arı, şehrin en büyük problemlerinden biri olan istihdam konusunun çözümü için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Arı: “Nevşehirlilere ne söz verdiysek hepsini yapacağız. Biz bahane üretmeden, yorulmadan, usanmadan bu şehri yönetip hak ettiği yere getireceğiz. Bu şehrin kaderini değiştirecek projelere imza atacağız. Bunun için tüm ekibimle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mutlaka doğru söyleyeceğiz ve hiçbir şeyi vatandaşımızdan saklamayacağız. Burada sadece Sayın Binali Yıldırım’a destek için değil şehrimizin tanıtımını yaparak iş insanlarımızın şehrimize yatırım için gelmesini sağlamak adına bulunuyoruz. Bunun için başta buradaki Nevşehirliler olmak üzere önemli birçok iş insanımızla bir araya gelerek şehrimize davet ettik. Nevşehir’e yapılacak olan her türlü yatırımda belediye olarak sağlayabileceğimiz desteklerden bahsettik. “ dedi.

YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞMELER

Nevşehir Kalesi etrafında bulunan dünyanın en büyük yeraltı şehrinin turizme kazandırılmasının şehirdeki istihdam arttırılmasında önemli bir katkı sağlayacağını ve şehir ekonomisini canlandıracağını ifade eden Arı, bu konuyla ilgili olarak ta yakında müjdeli haberler verebileceklerini açıkladı. Yeraltı şehrinin turizme açılması konusunda Türk iş insanlarının yanı sıra Japonya, Çin ve Katar’dan birçok yatırımcı ile görüşme halinde olduklarını ifade eden Arı: “Kapadokya gibi bir turizm markasına sahibiz. Dünyada bir başka eşi ve benzeri bulunmayan bölgemiz her ne kadar her yıl ağırladı 3 milyon yerli ve yabancı turist sayısı ile bu alanda Türkiye’nin önemli destinasyon merkezlerinden biri olsa da daha fazlasını hak ettiğine inanıyoruz. Bu nedenle şehrimizin ve bölgemizin gerek yurt içi gerekse de yurt dışında daha fazla tanınabilirliğini arttırma konusunda kararlıyız.” diye konuştu.

İSTANBUL’DA HEMŞEHRİLERİMİZ BİZİM AYRILMAZ PARÇAMIZ

İstanbul’daki programları çerçevesinde buradaki hemşehrileri ile de buluşma fırsatı yakalamasından dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan Arı, Nevşehir dışındaki Nevşehirliler ile sürekli temas halinde olacaklarını vurguladı.

Nevşehir’in nüfusundan çok daha fazla sayıdaki Nevşehirlinin başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşadıklarını ve onlarla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunmayı hedeflediklerini söyleyen Arı: “Nevşehir’de olup ta gurbette yaşayan kardeşlerimizin beklediği bir şey vardı. Onlar ‘Bizimle daha fazla kucaklaşan bir belediye başkanımız olur mu?’ diye bekliyorlardı. Benim avantajım da şu oldu; ben liseyi ve üniversiteyi İstanbul’da okudum. Bu nedenle İstanbul’da bulunan Nevşehirli hemşehrilerimin sosyolojik ve psikolojik durumlarını çok iyi biliyorum. Burada okuduğum dönemde aynı zamanda seyyar satıcılık yaptım. Her ne kadar seçim vesilesiyle Sayın Binali Yıldırım’a destek olmak, onun yüküne omuz vermek için geldiysek te burada hemşehrilerimizle uzun süredir planladığımız buluşmalarımızı da gerçekleştirme şansı yakaladık. Bundan dolayı İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimiz ve ben çok mutluyum.” şeklinde konuştu..

Gerek Nevşehir Kurugöl Derneği ve gerekse de Aksaray Sofular Derneği ziyaretlerinde hemşehrilerinin sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Rasim Arı, dernek yöneticileri ve üyeleri ile İstanbul seçimleri üzerine de sohbet ederek Binali Yıldırım için destek istedi. Başkan Arı, İstanbul'da yaşayan hemşerilerinin ferasetine güvendiğini ve hizmetin adresi olan Ak Parti'ye, Binali Yıldırım'a oylarıyla sahip çıkacaklarını dile getirdi.