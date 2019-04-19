Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Berat Kandili mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak da bilinen Berat Kandilinin, tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Berat Kandili nedeniyle tebrik mesajı yayımladı. Arı mesajında şu ifadelere yer verdi; “ Rahmet, bereket, feyz, mağfiret gibi tüm değerleri içerisinde barındıran 11 ayın Sultanı Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak da bilinen Berat Kandili, inşallah tüm inananların Yüce Rabbimizin katında, beratlarını alacakları bir gece olur. Bu mübarek geceyi idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşarken, bu mübarek gecenin manevi duyguları içerisinde birbirimize sevgi ve hoşgörü ile yaklaşarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Kulların yalvarış ve yakarışlarını Yüce Rabbimize sunacakları ve O’nun sonsuz olan affından, merhamet ve iyiliğinden bol bol yararlanacağı, umut, huzur ve müjde gecesi olan Berat Kandili, inşallah tüm inanan kardeşlerimiz ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olur. Bu vesile ile başta değerli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Müslümanların Berat Kandilini en içten duygularla tebrik ediyorum”