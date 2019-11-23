Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Şehrimizi Daha İleriye Taşımak İçin Hep Beraber Çalışacağız”

Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde KKTC’de gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, buradaki temaslarını sürdürüyor. UCLG- MEWA’da Sayman Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin yanı sıra teşkilatın Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eş Başkanlığı görevlerini de yürüten Başkan Arı, komisyon üyesi şehirleri daha ileriye taşımak adına düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Birçok önemli turizm kentinin üye olduğu komitenin, 2019-2022 yıllarını kapsayan faaliyet planını ve yeni dönemdeki yol haritasını belirleyen toplantıda Kapadokya bölgesi ve Nevşehir’i anlatarak şehrin gelecek yıllardaki hedeflerinden bahseden Arı, “Kapadokya bölgesi dünyada bir başka eşi ve benzeri olmayan bir bölge. Dünyanın birçok ülkesinde güzel sahiller, lüks oteller, modern şehirler bulabilirsiniz ama bir başka Kapadokya’yı bulma şansınız yok. O yüzden bizler çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Hedefimiz yılda yaklaşık 3,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgemize gelen turist sayısını önümüzdeki yıllarda 7 milyona taşımak. Eşsiz güzellikteki vadileri, kayadan oyma yaşam merkezleri, doğa harikası peribacaları ve balon turları ile dünyanın gözbebeği olan Kapadokya ve Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’i dünya turizminde hak ettiği yere ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi olarak turizme açmaya hazırlandığımız kale etrafındaki yamaç yerleşim merkezi bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacak.” dedi.

Arı daha sonra Nevşehir Belediyesi’nin turizm ve kültür projeleri hakkında üye belediye başkanlarına bilgiler verdi.