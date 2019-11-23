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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Şehrimizi Daha İleriye Taşımak İçin Hep Beraber Çalışacağız”
Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’da üstlendiği görevler ile son dönemde gittiği birçok ülkede Türkiye’yi ve Nevşehir’i temsil eden Belediye Başkanı Rasim Arı, KKTC’de Kültür ve Turizm Başkanlık Divanı Toplantısında Kapadokya ve Nevşehir’in turizm hedeflerini anlattı.
Nevşehir 23.11.2019, 18:01
Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde KKTC’de gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, buradaki temaslarını sürdürüyor. UCLG- MEWA’da Sayman Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin yanı sıra teşkilatın Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eş Başkanlığı görevlerini de yürüten Başkan Arı, komisyon üyesi şehirleri daha ileriye taşımak adına düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.
Arı daha sonra Nevşehir Belediyesi’nin turizm ve kültür projeleri hakkında üye belediye başkanlarına bilgiler verdi.
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