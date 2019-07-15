Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehit ve Gazilerimize minnettarız”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Valiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.
Şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu masaları tek tek dolaşarak bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Rasim Arı, şehitlere rahmet, ailelerine de sabır dileklerini ileterek, gazilere şükranlarını sundu.
Arı programda yaptığı konuşmada, “Bu aziz vatanı bize emanet eden, Ay Yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan, milletimizin bir ve bütün olarak bu vatan üzerinde yaşamasını akıttıkları kanlarıyla temin eden şehitlerimizi ve ahirete göçen tüm gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum. Mekanları cennet olsun.” dedi.Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 12:21