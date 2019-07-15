Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehit ve Gazilerimize minnettarız”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Valiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tafana tesislerinde programa Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı A.Kürşat Şahin, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Jandarma Komutanı Jan. Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler ve aileleri katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu masaları tek tek dolaşarak bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Rasim Arı, şehitlere rahmet, ailelerine de sabır dileklerini ileterek, gazilere şükranlarını sundu.

Arı programda yaptığı konuşmada, “Bu aziz vatanı bize emanet eden, Ay Yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan, milletimizin bir ve bütün olarak bu vatan üzerinde yaşamasını akıttıkları kanlarıyla temin eden şehitlerimizi ve ahirete göçen tüm gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum. Mekanları cennet olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 12:21