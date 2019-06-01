Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gençleri sahurda evinde misafir etti

Ramazanın ilk gününden bu yana her akşam iftar ve sahurda vatandaşlarla birlikte olan Belediye Başkanı Rasim Arı, bu gece de sosyal medyadan kendisine ulaşan gençleri evinde misafir etti. Arı, gençlerle sahur birlikte sahur yaptı.
Çağrıya olumlu yanıt veren herkesi davet edemediklerini kaydeden Arı; “Sosyal medya, özellikle gençlerin rağbet ettiği, orada vakit geçirdiği bir ortam. Dolayısıyla onların dilini yakalayabilmek önemli. Bende fırsat buldukça gençlerle sosyal medya üzerinden haberleşerek bu gibi etkinlikler gerçekleştiriyorum. Ramazan boyunca gençler sürekli beni evlerine, yurtlarına davet etti. Belediyemizde birçok kez konuk ettiğimiz gençleri bugün de sahurda kendi evimde misafir etmek istedim. Böylesine güzel bir gecede gençlerle beraber olmak, onları dinlemek, gözlerindeki ışığı görmek beni bu şehir ve Türkiye için daha çok umutlandırdı.” dedi.Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 16:57