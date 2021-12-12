Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; "Biz evdeki hesabı çarşıya uyduralım istiyoruz"

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesi iş yapan bir esnafın, müteahhidin zamanında parasını almasını istediklerini belirten Başkan Savran, bu konudaki ödeme düzenlemelerine de ciddi manada önem verdiklerini, birilerine erken, birilerine geç ödeme yapılmaması konusuna da özen gösterdiklerini söyledi.

Yeni yılın bütçesi hazırlanırken verdikleri tüm sözlerin yerine getirilmesine yönelik bir hareket tavrı içerisinde olduklarını da sözlerine ekleyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "2021 Yılı bütçemizi inşallah denk bütçe olarak kapatacağız. Birkaç milyon lira da artı vermemiz mümkün. Bunu ay sonu gelmeden tam söylemek mümkün değil. Üstelik bunu hiçbir esnafımıza vadesi gelmiş borcu kalmadan yapacağız. Bizimle iş yapan hiçbir şirketimizin alacağı kalmadan yapacağız. Bunu söylememin nedeni diyelim ki 10 milyonluk bir borcunuz var bunu Aralık ayında değil de Ocak ayında ödediğinizde bütçenizde artı 10 Milyon TL fazla gösterebilirsiniz. Prensibimiz şu bizimle iş yapan hiçbir esnafımız bu durumdan mağdur olmamalı. Esnaflarımız belediyemizden zamanında alacağını almalı, kimseye ayrıcalık yapılmamalı. Birinin alacağı önce, diğerinin ki sonra ödenmemeli. Bu prensiple hareket ediyoruz. Bütçe hazırlanırken tahmini gelirlerle hesaplanıyor. 330 Milyon TL'lik bir 2022 yılı bütçesi gözüküyor. Bu da denk bir bütçe olarak hesaplanıyor. Kağıt üzerinde olanla pratikteki olan birbirini tutmayabilir. Evdeki hesap bazen çarşıya uymayabilir. Biz evdeki hesabı çarşıya uyduralım istedik. Daha realist bir bütçeyi ortaya koymak istedik. Amacımız verdiğimiz hiçbir sözün altında kalmak istemiyoruz. Bugün döviz kurları hareketli. Daha önce yaptığınız asfaltın maliyeti bugün 3-4 artmış durumda. Alt yapı malzemelerinde de aynı durum geçerli. Yani biz mazeret üretmek istemiyoruz" diye konuştu.