Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan Kadir Gecesi Mesajı

Belediye Başkanı Rasim Arı, Kadir Gecesi dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Mesajında, “Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz.” ifadelerini kullanan Arı, şunları kaydetti:
Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bizlerde, bu mübarek gecenin rahmet ve bereketini iyi değerlendirmeli, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in mesajları ile hayatımıza yön vermeli, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünü daha fazla öne çıkarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; değerli Nevşehirli hemşehrilerim başta olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”