Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Vandallığa destek olan sanatçılara Nevşehir’in kapısı kapalı”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vandallığa destek olan sanatçıların Nevşehir’de Belediye bünyesinde herhangi bir sahnede yer alamayacaklarını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, YSK’nın İstanbul seçiminin yenileneceğini açıklamasının ardından sanatçıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan 15 Temmuz hain gecesinde ortalara çıkamamış, Berkinleri her durumda anıp da Yasinleri Erenleri asla anmayan, gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen Kendilerini sanatçı olarak addedip ’milli ve manevi toplum öncülüğü’ rollerini hiçe sayan ’şahısların’ bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen ’kanaat özgürlüğüm’ çerçevesinde ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2019, 15:57