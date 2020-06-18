Nevşehir Belediye Başkanı Arı, LGS’ye girecek öğrencilere karpuz ikram edecek
NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS)’YE GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERE SINAV ÖNCESİNDE 19 HAZİRAN CUMA GÜNÜ KARPUZ İKRAMINDA BULUNULACAK.
Nevşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere sınav öncesinde 19 Haziran Cuma günü karpuz ikramında bulunulacak.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan LGS’ye girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.
Hafta sonu yapılacak olan sınav öncesinde 19 Haziran Cuma günü sınava girecekleri okullarını ziyaret edecek olan tüm öğrencilere 10.00-13.00 saatleri arasında Nevşehir Belediyesi görevlilerince okul önlerinde karpuz ikramının olacağını açıklayan Arı, sınava girecek tüm öğrencilere çalışmalarının karşılığını almaları temennisiyle zihin açıklığı ve başarı diledi. Arı, “Bu yıl öğrencilerimize sadece başarı dilemekle kalmayıp birde onlara afiyetle yemeleri için zihin açıcı, vitamin deposu ve enerji verici karpuz ikram etmek istedik. Sabah saat 10.00’dan itibaren belediye görevlilerimiz sosyal mesafe kurallarına özen göstererek 22 okulun önünde öğrenci kardeşlerimize karpuzlarını ikram edecek” dedi.