Nevşehir Belediye Başkanı Arı, hizmet birimlerini ziyaret etti
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediye Hizmet Birimlerini Ziyaret Ederek İşlem İçin Bekleyen Vatandaşlarla Ve Personellerle Sohbet Etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye hizmet birimlerini ziyaret ederek işlem için bekleyen vatandaşlarla ve personellerle sohbet etti.
Arı, 153 Çağrı Merkezi ziyaretinde ise gelen bir telefonu kendisi cevaplandırdı. Hacı Rüştü Mahallesi’nden arayan ve saldırgan bir sokak köpeği hakkında şikayetini dile getiren vatandaşın çağrısı üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini bu mahalleye yönlendiren Arı, daha sonra iletişim bilgilerini aldığı vatandaşı tekrar arayarak yapılan çalışma hakkında bilgilendirdi.
Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini arttırmak için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Arı, “Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için sürekli olarak bir takım yenilikleri hayata geçiriyoruz. Belediyecilik hizmetlerinde değişen dünya koşullarını takip ederek, halkımıza, güleryüz, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hizmet vererek kalite ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yüksek bir yaşam kalitesi sunma hedefindeyiz.” dedi.
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