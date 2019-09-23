Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Bu şehrin 24 saat hizmetindeyim”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bazı kesimlerin tüm eleştirilerine rağmen şehrin alt yapısını tamamen yenilemeye ve Nevşehirlileri daha sağlıklı ve temiz içme suyu ile buluşturmaya kararlı olduklarını belirterek, “Halka ve hakka vereceğimiz hesap dışında hiçbir hesap düşünmeyiz. Birileri çatlasa da, patlasa da, rahatsız olsa da 24 saat çalışıp, bu şehri pırıl pırıl yapıp, tüm projelerimizi gerçekleştireceğiz.” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, göreve geldiği ilk günden itibaren seçimlerden önce verdiği sözü yerine getirmek amacıyla şehrin mevcut içme suyu problemini çözmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydetti. Şehrin bazı bölgelerinde 25-30 yıllık kimi bölgelerinde ise 50-60 yıllık içe suyu borularından oluşan mevcut alt yapıyı yenileyerek vatandaşları daha sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için başlattıkları proje çerçevesinde Mustafa Parmaksız, Lale Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi ve Meteris Meydanı’n da çalışmaların tamamlandığını ifade eden Arı, “Bu bölgelerde yaptığımız çalışmaları tüm halkımız gördü. Çalışmalar sırasında çıkarttığımız paslı içme suyu borularının hali ortada. Nevşehirli vatandaşlarımızı nasıl böyle bir alt yapıya mahkûm edebilirdik? Nasıl nede olsa buraya harcanan milyonlarca lirayı kimse görmeyecek diyebilirdik? Şimdi gece gündüz çalışarak uzun yıllar kazılmaya ihtiyaç duyulmayacak bir alt yapı yaptık. Bu bölgelerdeki yolların eski halini hepiniz hatırlıyorsunuz. Gelinen noktada sağlam alt yapısı ve üst yapısıyla, konforlu ulaşım imkanı ile bu caddelerimizin hepsi pırıl pırıl oldu.” diye konuştu.

“Bu şehrin bize emanet edilen tek kuruşuna zarar vermekten Allah’a sığınırız”

Geçtiğimiz hafta Nissara AVM karşısındaki Hastane Caddesi (Gözlükcüler Caddesi) girişinden başlayarak Tahmis Caddesi’ne buradan da Sarraflar Çarşısı girişinden eski Bölükbaşı AVM’nin bulunduğu Ada Sokağın sonuna kadar ve Belediye, Gazhane ve Keçeciler Caddesi’nde de alt yapı ve üst yapı çalışması başlattıklarını hatırlatan Arı, bu bölgelerdeki çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı. Bu bölgelerden sıcak asfalt çalışması için sökülen parke taşların mahalle aralarındaki bakım ve onarım çalışmaların da yeniden kullanılacağını söyleyen Arı; ”Bazen yanlış anlamalar oluyor veya hemşehrilerimiz işin detayını bilmediği için farklı düşünüyor. Halen şehir merkezinde parke taşları neden söktüğümüzü merak eden, eleştiren insanlar var. Bu işleri yaparken belediyemizin parasını boşa harcadığımızı söyleyen insanlar var. Biz Allah’a sığınırız. Hem iftiradan Allah’a sığınırız hem de bu şehrin bize emanet edilen tek kuruşuna zarar vermekten Allah’a sığınırız. Kişi kendisi gibi bilir başkasını. Bizim yapmak istediğimiz tek şey şehrimizi sağlam bir alt yapıya kavuşturmak ve vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım sağlayabilmek. İnsanların çürümüş, paslanmış borulardan evlerine ve işyerlerine ulaşan suyu içmemeleri, daha sağlıklı ve temiz su içmeleri için bu yatırımları yapıyoruz. Çalışmalar sırasında çıkarttığımız boruları kamuoyu gördü.” şeklinde konuştu.

“Sadece halka ve hakka hesap veririz”

Seçimlerden önce Nevşehirlilere söz verdiği tüm projeleri hayata geçireceğini vurgulayan Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yolda kendisine dualarıyla destek olan tüm Nevşehirlilere teşekkür etti. Yapılan haksız eleştirilere kulak asmadan tüm gücüyle Nevşehir’e hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağını ve Nevşehir’i Türkiye’nin örnek gösterilen bir şehri haline getireceğini ifade eden Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şimdi esnaflarımızın yoğun olarak ticaret yaptığı, şehrimizin insanlarının yoğun olarak kullandığı caddelerimizde alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı başlattık. Buraları tabi ki güzelleştireceğiz. İçilmeyi bırakın, o suya dokunulması daha insanın sağlığına zarar verecek bir alt yapı var. Birileri rahatsız olacak diye böyle bir alt yapıyı değiştirmeyelim mi? İsteyen istediği kadar rahatsız olabilir. Sadece iki mercie hesap vereceğiz. Bunlardan birincisi halkımız ikincisi de hak. Halka ve hakka vereceğimiz hesap dışında hiçbir hesap düşünmeyiz. Birileri çatlasa da, patlasa da, rahatsız olsa da bu şehri pırıl pırıl yapıp tüm projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Göreve geldikten sonra 5 ay içerisinde yaptıklarımız ortada ve devamı gelecek. Her şey şu anda kontrolümüz altında. Hangi mahallemizde, hangi sokağımızda, hangi evimizin önünde ne problem var tamamına hakim durumdayız. Geçtiğimiz hafta da muhtarlarımız ile bir araya geldik. Bütün mahallelerimizin röntgenini çıkartıyoruz. Bir ayın sonunda tekrar muhtarlarımız ile bir araya geleceğiz. Bu ayın sonunda ise halk meclislerine başlıyoruz. Gelip mahallelerimizde belediye başkan yardımcılarımızla, müdürlerimizle oturacağız halkımızın sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturacağız. Kısa, orta ve uzun vade de çözülebilecek bütün sorunları çözüme kavuşturacağız. Biz verdiğimiz her bir sözü Allah’ın izni ile tek tek gerçekleştireceğiz. Halkımızdan beklediğimiz tek şey; bize olan sevgilerini muhafaza etmeleri ve dua etmeleri. Halkımız bize sevgisini muhafaza ettiği ve dua ettiği müddetçe Allah’ın izni ile 7 gün 24 saat nasıl hizmet edilir bunu göstereceğiz.”