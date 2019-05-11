Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Anneler Günü mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dünyanın en değerli varlığı annelerin yılda sadece bir gün değil her gün sevgi ve saygı ile hatırlanması gerektiğini belirterek : “Gönüllerimizin tacı annelerimizin sevgilerini kalplerinde yaşatabilenler için yılın sadece bir günü değil, yılın her günü Anneler Günü’dür.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, annelerin dünyanın en nadide çiçeği olduğunu kaydeden Arı, annelerin hayatımızın her anında şefkat, sevgi ve merhamet duygularını ortaya koyarak bizleri çepeçevre sardığına işaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, mesajında daha sonra şunları kaydetti: “Hayatımızın her anında, bizlerin yanı başında olan, hastalığımızda en büyük destekçimiz, başarımızın gönüllü anahtarı annelerimiz, dünyanın en nadide çiçeğidir. Bizlerin bugünlere gelmesinde hiçbir karşılık beklemeden sevgi, şefkat ve merhametle bizi adeta kuşatan annelerimizin, hayatımızda ne denli önemli bir varlık olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dinimizde cennetin ayaklarının altında olduğuna inandığımız annelerimizi, hayatımızın sadece bir günü değil, hayatımızın tüm günü hatırlamak, yad etmek en doğru davranış olacaktır. Sevgiyi temelde ele alan annelerimiz, bizler için dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın bir günü değil, yılın her günü Anneler Günüdür. Her şeyi ile her güzel şeylere layık olan annelerimize vereceğimiz belki de en büyük hediye, ona sevgiyle sarılmak, onun hayır duasını ve gönlünü alarak öpülesi ellerini doyasıya öpmektir. Anneler Günü nedeniyle tüm annelerimizin ve özellikle devletimizin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmak isteyen yasa dışı terör örgütleri ile yaptıkları mücadele sırasında, mertebelerin en yükseği olan şehadet mertebesine ulaşan kahraman Mehmetçiklerimizin ve şehitlerimizin annelerinin ellerinden saygı ve sevgi ile öpüyor bu günlerini tebrik ediyorum.”