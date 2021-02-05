Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut görevinden istifa etti

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut yaptığı açıklamada

" Kamuoyunun bildiği üzere, Rasim ARI Başkanımız Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden sağlık nedenleri ile istifa etmiştir.

Yüreği her daim sevdalısı olduğu NevŞehir için çarpan, 21 aylık süreçte hak’kın rızasını gözeterek gece gündüz kendisini şehrine adayan, hizmet eden, bir değer, bir gönül ve dava insanı ile çalışmak, şahsım adına her zaman bir ayrıcalık, onur ve şeref olmuştur.

Bu bağlamda, şahsımda gönlü huzurlu bir şekilde icra etmiş olduğum Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum.

Saygıdeğer Nevşehir halkına saygı ile iletmek isterim.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Selam ve dua ile.."