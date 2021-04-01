Nevşehir Başsavcısı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanına Ziyaret

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş ve İş Adamları, Musa Ertaş, M. Ali Öbekli, Cavit Vergiveren ve Aydın Mıhçı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Başkanı Barış Durgun'u makamında ziyaret ettiler.

Başkan Salaş ve beraberindeki heyet ilk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'e nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştüler.

Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Salaş ve beraberindeki heyet’e çalışmalarında başarılar diledi.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Durgun'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş ve İş adamları Nevşehir Adliyesi ziyaretinde, Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Başkanı Barış Durgun'u makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dilediler.

Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Başkanı Barış Durgun ise Nevşehir'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Salaş ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Sohbet şeklinde gerçekleşen ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ardından son buldu.