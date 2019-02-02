Nevşehir Barosu, Nevşehir Belediyespor için kahvaltı düzenledi

Nevşehir Hukukçular Konağı’nda Nevşehir Belediyespor için verilen kahvaltıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya,Nevşehir Barosu Başkanı Yücel Öncül ve yönetim kurulu üyeleri , Nevşehir Belediyespor teknik kadrosu ile futbolcular katıldı.

Kahvaltıda Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Nevşehir Barosu Başkanı Yücel Öncül’e, isimlerinin yazılı olduğu 50 numaralı Nevşehir Belediyespor forması hediye etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, birlik ve beraberlik ruhu ile, Nevşehir’e gönül veren tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum teşkilat yöneticileri ile taraftarların özlediği şampiyonluğa ulaşılacağına inandığını belirterek, verilen kahvaltı için Nevşehir Barosu Başkanı Yücel Öncül’e teşekkür etti.